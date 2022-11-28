28 Ноября 2022
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Госдума предложила разрешить детям-инвалидам получать две пенсии

В России могут разрешить детям-инвалидам получать одновременно две пенсии – по потере кормильца и по инвалидности.

С соответствующей просьбой к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обратилась первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. "В соответствии с действующим законодательством ребенок-инвалид в случае ухода из жизни родителя имеет право только на одну пенсию – по инвалидности либо по потере кормильца", - следует из письма.

Как отмечает депутат, в случае смерти одного из родителей здорового ребенка государство выплачивает ему социальную пенсию по потере кормильца, но если кормильца лишается ребенок-инвалид, то он "не получает никаких выплат, поскольку по закону не имеет права на выплаты сразу двух пенсий".

Парламентарий указывает, что некоторые категории россиян могут получать одновременно две пенсии: люди, ставшие инвалидами из-за получения военной травмы, родители, вдовы и вдовцы погибших военных, участники Великой Отечественной войны. Лантратова просит Мишустина поручить совместно с профильными министерствами и ведомствами проработать этот вопрос, сообщает РИА "Новости".

Теги: Госдума, дети, пенсия



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