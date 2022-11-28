28 Ноября 2022
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

ЦБ РФ может запретить комиссии при подключении к договорам коллективного страхования

Банк России рассматривает идею о запрете взимания комиссий кредитными организациями при подключении заемщика к договорам коллективного страхования при кредитовании.

Как сообщил председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, Центробанк поддерживает изменения в законодательство, касающиеся исключения получения комиссии кредиторами при подключении к договорам коллективного страхования. "Ведь в указанном случае он действует исключительно в собственных интересах, и при этом не создается отдельное имущественное благо для заемщика", - заявил парламентарий.

Проблема комиссий заключается в том, что банки берут повышенное вознаграждение и их сумма может доходить до 95% от той, которая была уплачена заемщиком за услугу страхования. Как сообщил регулятор, ведется работа, направленная на повышение защиты прав заемщиков, которых при заключении кредитного договора подключают к договорам коллективного страхования.

"Мы считаем целесообразным внесение дополнений в закон о потребительском кредите, реализация которых поможет решить проблему высоких комиссий в этих случаях. Сейчас эти предложения находятся в стадии обсуждения", - заявили в ЦБ, сообщают "Известия".

Теги: ЦБ РФ, банки, страхование



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