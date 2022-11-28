28 Ноября 2022
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Общество В России
Фото: Apple

Спрос на iPhone в России упал в 2,5 раза

Спрос на модель iPhone 14 в России c момента выпуска этой осенью упал в 2,5 раза по сравнению с продажами устройств предыдущей модели за аналогичный период.

Как заявили собеседники в разных сотовых операторах и подтвердили дистрибьюторы, причиной рекордно низкого спроса на эти гаджеты стало отключение Apple Pay, отсутствие больших инноваций в самих смартфонах и официальной гарантии от производителя.

При этом жители Европы, США и Ближнего Востока могут остаться на рождественские праздники без "яблочных" устройств, поскольку минимальные сроки доставки составляют четыре недели, а в РФ, наоборот, предложение этих устройств пока превышает спрос, сообщают "Известия".

С января по ноябрь в России было продано 2,96 млн iPhone. Это на 35,2% меньше, чем за такой же период в 2021 году.

Ранее сообщалось, что падение рынка смартфонов в России сменилось ростом.

Теги: iPhone, смартфоны



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