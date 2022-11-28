Минтранс подготовил инструкции по организации паркингов

Властям российских регионов предложено начать кампанию по сокращению мест для парковки автомобилей на улично-дорожной сети и внутриквартальных территориях.

Это предусматривают профильные рекомендации, которые Министерство транспорта РФ впервые разработало для муниципалитетов. Минтранс советует властям вводить плату за паркинг, когда машинами занято более 85% имеющихся в наличии мест. Ранее этот показатель неоднократно приводил дептранс Москвы, аргументируя ввод очередной платной зоны в городе.

Один из региональных чиновников назвал документ Минтранса "сигналом для регионов об ужесточении парковочной политики для сдерживания роста автомобилизации", сообщает "Коммерсант".