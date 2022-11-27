27 Ноября 2022
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Общество В России
Фото: моб гувд по свердловской области

Правительство решило продлить на три года срок работы устаревших свалок

Правительство РФ решило продлить разрешение вывозить мусор на устаревшие свалки еще на три года - до 1 января 2026 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующие поправки, внесенные в Госдуму.

Речь идет о полигонах, введенных в эксплуатацию до 2019 года, то есть до начала "мусорной реформы", и не имеющих документации. Ранее на них разрешалось свозить отходы до 1 января 2023 года. Тогда планировалось, что к этому моменту в стране произойдет модернизация мусорной инфраструктуры и будут оборудованы новые свалки.

Однако в комитете Госдумы отметили, что почти в четверти регионов это до сих пор не сделано. Отмечается, что в 21 субъекте по-прежнему некуда вывозить отходы, нет соответствующих объектов размещения, нет инфраструктуры.

В октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин потребовал от правительства "максимально ускориться" с переносом из российских городов открытых мусорных полигонов.

Вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что до конца 2021 года в ряде регионов России будут ликвидированы 13 свалок, в 2022 и 2023 годах планируется ликвидировать еще около 150 свалок.

Теги: свалки, мусор, отходы, правительство



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