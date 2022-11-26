В Березовском заработали все отключившиеся из-за аварии котельные

В Березовском к девяти часам вечера подключили к энергоснабжению около 90% всех отключенных из-за аварии потребителей, сообщил глава городского округа Евгений Писцов. "Работы продолжаются на фидере Водозабор. Котельные все в работе, набирают параметры теплоносителя", - рассказал Писцов.

Ранее сообщалось, что в городе более десятка улиц осталось без электроснабжения, в том числе объекты теплоснабжения. В условиях 20-градусных морозов у жителей Березовского начали остывать батареи.

Причиной отключения стала авария на подстанции "Южной". Энергетики восстановили энергоснабжение по резервной линии.