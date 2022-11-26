26 Ноября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: t.me/pistsover / Евгений Писцов

В Березовском заработали все отключившиеся из-за аварии котельные

В Березовском к девяти часам вечера подключили к энергоснабжению около 90% всех отключенных из-за аварии потребителей, сообщил глава городского округа Евгений Писцов. "Работы продолжаются на фидере Водозабор. Котельные все в работе, набирают параметры теплоносителя", - рассказал Писцов.

Ранее сообщалось, что в городе более десятка улиц осталось без электроснабжения, в том числе объекты теплоснабжения. В условиях 20-градусных морозов у жителей Березовского начали остывать батареи.

Причиной отключения стала авария на подстанции "Южной". Энергетики восстановили энергоснабжение по резервной линии.

Теги: березовский, котельная, энергоснабжение



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Ранее 26.11.2022 18:51 Мск Часть Березовского оказалась без электричества из-за отключения на подстанции "Южная"


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