26 Ноября 2022
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Происшествия Свердловская область
Фото: Михаил Копотилов/vk.com/incident_tmn

Часть Березовского оказалась без электричества из-за отключения на подстанции "Южная"

В Березовском из-за аварийного отключения на подстанции "Южной" часть города осталась без электричества.

По данным диспетчера АО "УЭС", электроснабжения нет на улицах Уральской, Кр. Героев, Пролетарской, Липовой, Добролюбова, Мебельщиков, Крупской, Осенней, Загвозкина, Изумрудной, Исакова, Красноармейской и Строителей.

Глава Березовского городского округа Евгений Писцов сообщил, что сейчас на месте аварии работает две бригады энергетиков. Он попросил горожан "набраться терпения и беречь тепло" – закрыть форточки, не проветривать квартиры и т.д.

"В 17:05 произошло отключение подстанции Южная трансформатор 1, трансформатор 2, трансформатор 3 от 1 и 2 СШ (секции шин). При осмотре аварийными бригадами обнаружено повреждение шинных разъединителей. На данный момент они исключаются из схемы. Выполняется подключение через резервную ячейку и включение 1 и 2 СШ", - сообщи Писцов в своем Telegram-канале.

Ситуация осложняется тем, что сейчас в городе стоят морозы - в восемь вечера на улице было 22 градуса ниже ноля. 

Теги: березовский, отключение, электричество, авария



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