17-летнего москвича, задавившего насмерть девушку в Сокольниках, арестовали до 25 января

Суд арестовал 17-летнего москвича, который 24 ноября на "Тойоте Королла" задавил насмерть 22-летнюю девушку на улице Красноярской в столице. Молодому человеку предъявлено обвинение по ч.4 ст. 264 УК РФ. По решению суда он останется под стражей до 25 января 2023 года, сообщили в прокуратуре Москвы.

По версии следствия, юноша сел за руль иномарки не имея прав. Около 23 часов вечера он выехал на встречку и на пешеходном переходе сбил девушку. Пострадавшая скончалась в больнице.