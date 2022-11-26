На Южном Урале к условному сроку приговорили организатора ячейки "Свидетелей Иеговы"*

На Южном Урале суд приговорил к шести годам условного лишения свободы организатора ячейки "Свидетелей Иеговы"* (*экстремистская религиозная организация, запрещена в РФ). Жителю города Аша в Челябинской области назначили испытательный срок в три года.

Деятельность группы в городе была пресечена в 2021 году, сообщили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

"Несмотря на запрет после вступления в законную силу решения суда, ее члены незаконно продолжали проводить конспиративные собрания, читали проповеди среди населения, распространяли методическую литературу в соцсетях, вовлекая в свою деятельность новых сторонников", - сообщили в ФСБ.

Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремисткой организации).