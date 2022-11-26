26 Ноября 2022
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Политика В России
Фото: t.me/RKadyrov_95

Путин: "Россия – страна сплоченных патриотов"

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Хотя обычно главы российских регионов на встрече с президентом докладывают о делах в вверенных им субъектах Федерации, Кадыров в своем Telegram-канале рассказывает только об общении с Путиным на тему специальной военной операции.

"Владимир Владимирович в ходе диалога отметил большой вклад региона в проведение СВО, в частности, достижения наших бойцов на передовой, их боевой настрой и опыт, комплектование военных подразделений и подготовку добровольческих отрядов. Верховный Главнокомандующий подчеркнул, что сегодня Россия - страна сплоченных патриотов, которая справляется с западными нападками как единая большая и дружная семья", - написал глава Чечни.

Рамзан Кадыров и Владимир Путин.(2022)|Фото: t.me/RKadyrov_95

Теги: владимир путин, рамзан кадыров, сво



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