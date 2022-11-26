Пермский политолог включенный в список иноагентов вместе с Ройзманом* намерен судиться с Минюстом

Пермский политолог Виталий Ковин*, который повторно включен в список иноагентов, намерен оспорить это решение в суде, сообщает Properm.ru.

По данным издания, для политолога это решение стало неожиданным.

"Всего 1,5 месяца прошло. Неожиданно. Тем более "в пользу Украины". Ничего про эту тему не писал. Вел себя максимально осторожно. Конечно, буду судиться", - сообщил он изданию.

В прошлый раз статус иноагента Ковину не удалось снять через суд. Однако заявление об исключении из реестра удовлетворил Минюст, так как за прошедший год не нашел никакого иностранного финансирования. Впервые иноагентом Ковин был признан в августе прошлого года.

Вместе с Ковиным в список включен бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман.*

* Физические лица, выполняющие функции иноагентов в России.