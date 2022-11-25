В РПЦ поддержали отзыв прокатного удостоверения у сериала "Монастырь"

Замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе поддержал Минкульт в решении отозвать прокатное удостоверение у сериала "Монастырь". О ситуации вокруг сериала он высказался в своем Telegram-канале.

Говоря о позиции отдела по этому фильму, Кипшидзе сообщил, что летом этого года создатели фильма обращались в отдел с просьбой согласовать съемки в одном из монастырей. Им было отказано в проведении съемок в храмах и монастырях Русской Православной Церкви (письмо находится в архиве отдела).

"Фильм, по нашей оценке, а также по оценке Патриаршего совета по культуре, не заслуживал поддержки. Никакого интереса к диалогу с отделом по содержанию фильма создатели – компания "Лунапарк" не проявила. Напротив, решив обойтись без нашей помощи, создатели фильма нашли возможность договориться о съёмках в Кирилло-Белозерском монастыре, который по статусу является музеем, самостоятельно решающим вопрос допуска съёмочной группы на объект", - написал Кипшидзе.

Фильм формирует у широкой публики искаженное, карикатурное представление о русском монашестве, полагает Кипшидзе.

"На мой личный взгляд, сценарий не содержит признаков преступления, предусмотренного статьей "Оскорбление чувств верующих", но зато он содержит, например, сцены ЛГБТ-отношений, за запрет пропаганды которых Русская Церковь последовательно выступает. Иными словами, решение Минкультуры представляется нам находящимся в духе исполнения указа Президента, касающегося сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в котором закреплено, что "особая роль в становлении и укреплении традиционных ценностей принадлежит православию"", - написал Кипшидзе.

Последнее исключает представление в художественных произведениях жизни русского монашества в диффамационном ключе (в смысле резолюций Совета по правам человека ООН, касающихся борьбы с диффамацией религий). У Кипшидзе нет сомнений, что решение министерства культуры будет поддержано большинством верующих Русской Церкви, которые уже направляют жалобы против сериала "Монастырь".

"Отдел уже имеет положительный опыт поддержки яркого и даже рассматриваемого многими как провокационный фильма "Непослушник", съёмки которого проходили в одном из монастырей при нашей поддержке. Фильм не идеализирует жизнь Церкви, не избегает спорных вопросов, но при этом был положительно встречен церковной и нецерковной публикой, имел успех в прокате", - написал Кипшидзе.