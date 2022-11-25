" Я лично, все руководство страны - мы разделяем эту боль": Путин принес соболезнования матерям погибших в зоне СВО

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования матерям погибших в зоне СВО мобилизованных, контрактников и добровольцев.

Глава государства на встрече с родителями военнослужащих вспомнил, что послезавтра отмечается День матери.

"Понимаю, что для вас, как и для очень многих женщин в России, конечно, отношение к этому не праздничное, а скорее всего, связано с чувством тревоги и заботы о том, что с вашими мальчиками. Для мамы - всегда мальчик, всегда ребенок. А для тех, кто потерял своего сына, это связано с мыслями об этой трагедии. Язык не поворачивается говорить каких-то стандартных соболезнований. Я лично, все руководство страны мы разделяем эту боль. Мы понимаем, что ничего не может заменить боль от утраты сына, ребенка. Особенно для мамы, которая его вынашивала, выкармливала. Мы эту боль с вами разделяем. Мы сделаем все, чтобы вы чувствовали плечо рядом", - заявил президент.