25 Ноября 2022
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Армия и ВПК В России
Фото: скриншот с youtube-канала &quot;Реальное время&quot;

"Ребята настоящие герои": Путин иногда звонит военнослужащим на фронт

Президент России Владимир Путин иногда звонит военнослужащим, находящимся в зоне СВО. Судя из контекста его высказывания, речь идет о простых солдатах, а не только о военачальниках.

"Никто кроме них (военнослужащих – прим. ред.) и их ближайших командиров не знает, какой это труд тяжелый, насколько он сопряжен с опасностью. Я иногда по телефону говорю с некоторыми ребятами там. Некоторые меня удивляли своим настроением, отношением к делу. Они не ожидали меня услышать – через мам я им звонил. То, что они говорили, дает право утверждать, что они – герои", - сказал Путин на встрече с матерями мобилизованных, контрактников и добровольцев в Ново-Огарево.

Он поблагодарил матерей военнослужащих за воспитание детей: "Все идет из семьи. И то, что ваши сыновья в большинстве своем добровольно выбрали для себя защищать Родину – это тоже результат воспитания. Основа самосознания закладывается в семье личным примером родителей, чтобы там не говорили о роли школы".

Встреча Владимира Путина с матерями военнослужащих — участников СВО(2022)|Фото: скриншот с youtube-канала "Реальное время"

Теги: владимир путин, военнослужащие, сво



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