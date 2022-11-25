В Челябинской области предприятие поставило 57 тонн фальсифицированного сыра

В Челябинской области на молокоперерабатывающем предприятие выпустило 57 тонн фальсифицированного сыра. нарушение было выявлено с помощью искусственного интеллекта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Предприятие при производстве натурального сыра использовано сырье с заменителем молочного жира. Речь идет о 19 тонн сыра "Тильзитер", 13 тонн сыра "Голландский" и 25 тонн сыра "Пошехонский". При производстве сыра, что подтверждается электронными ветеринарно-сопроводительными документами, оформленными во ФГИС "Меркурий", было использовано не натуральное молоко, а молокосодержащий продукт. Поэтому продукция должна именоваться сырным продуктом.

Продукция была направлена получателю в Свердловскую область.

Производителю направлено предостережение, а получатель проинформирован о том, что ему поставлена фальсифицированная продукция.