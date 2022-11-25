25 Ноября 2022
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Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

Путин дал полтора года на наведение порядка с учетом военнообязанных

Президент России Владимир Путин поручил к апрелю 2024 года сформировать государственный информационный ресурс по актуализации документов воинского учета. Об этом говорится в соответствующем указе главы государства.

Согласно указу, Минцифры и ФНС при участии Минобороны РФ должны до 1 апреля создать информресурс со сведениями о гражданах для актуализации воинского учета.

Во время мобилизации у россиян возникло множество претензий к работе военкоматов и конкретно к системе учета военнообязанных. Часто повестки приходили людям, не подлежащим призыву, иногда – женщинам, инвалидам или вообще на имя уже умерших граждан. При этом в Минобороны винят самих россиян, которые не хотят добровольно приходить в военкоматы для уточнения данных о себе. Но, например, в Совете Федерации на это возразили, что другие информационные системы государства – и Госуслуги, и реестры ФНС – оперативно обновляют свои базы, при этом гражданам не приходится никуда ходить.

Теги: минобороны, учет, военнообязанные, владимир путин



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