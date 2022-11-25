25 Ноября 2022
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Общество
Фото: Dmytro Smolyenko / Future Publishing via Getty Images

Энергетики будут с угрозой для жизни восстанавливать резервный источник питания для Запорожской АЭС

Россия создает резервный источник энергоснабжения Запорожской АЭС. Станцию запитают от Запорожской ТЭС. В "Росатоме" отметили, что работы по восстановлению и подключению будут опасны для жизни, поскольку участок постоянно обстреливается.

"В настоящее время электроэнергия на Запорожскую АЭС подается по двум высоковольтным линиям с украинской стороны, которые, как показывают события последних недель, регулярно, и как правило одновременно, отключаются. Отключение этих линий не раз приводило к  переводу энергоснабжения Запорожской АЭС на аварийные дизельные генераторы", - указывается в сообщении "Росатома".

Решением проблемы было бы восстановление разрушенного в результате обстрелов ВСУ высоковольтного распределительного устройства (РУ). Оно расположено рядом с Запорожской ТЭС. "Такие попытки уже предпринимались, но каждый раз ответом с украинской стороны были целенаправленные обстрелы Запорожской ТЭС", - отмечают в компании.

"С учетом огромного значения резерва энергоснабжения для ядерной безопасности Запорожской АЭС, особенно в зимнее время, мы приняли решение, несмотря на непосредственную угрозу жизни занятого на этих работах персонала, приступить к восстановлению открытого распределительного устройства Запорожской ТЭС", - заключают в "Росатоме".

Теги: запорожская аэс, резервное питание, росатом



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