Энергетики будут с угрозой для жизни восстанавливать резервный источник питания для Запорожской АЭС

Россия создает резервный источник энергоснабжения Запорожской АЭС. Станцию запитают от Запорожской ТЭС. В "Росатоме" отметили, что работы по восстановлению и подключению будут опасны для жизни, поскольку участок постоянно обстреливается.

"В настоящее время электроэнергия на Запорожскую АЭС подается по двум высоковольтным линиям с украинской стороны, которые, как показывают события последних недель, регулярно, и как правило одновременно, отключаются. Отключение этих линий не раз приводило к переводу энергоснабжения Запорожской АЭС на аварийные дизельные генераторы", - указывается в сообщении "Росатома".

Решением проблемы было бы восстановление разрушенного в результате обстрелов ВСУ высоковольтного распределительного устройства (РУ). Оно расположено рядом с Запорожской ТЭС. "Такие попытки уже предпринимались, но каждый раз ответом с украинской стороны были целенаправленные обстрелы Запорожской ТЭС", - отмечают в компании.

"С учетом огромного значения резерва энергоснабжения для ядерной безопасности Запорожской АЭС, особенно в зимнее время, мы приняли решение, несмотря на непосредственную угрозу жизни занятого на этих работах персонала, приступить к восстановлению открытого распределительного устройства Запорожской ТЭС", - заключают в "Росатоме".