История для будущего требует настоящего: на форуме, посвящённом столетию СССР, отметили необходимость таких картин как «Солнцепёк» и «Лучшие в аду» Евгения Пригожина

Старт международного форума «История для будущего. К 100-летию СССР» собрал 22 ноября в московском «Манеже» журналистов, учёных и политиков, которые обратили внимание аудитории на яркую историю Советского Союза, завершившуюся развалом крупнейшей.

Стал ли Советский Союз наследников Российской империи или он строился по совершенно другим законам, можно было ли сохранить это уникальное объединение настолько разных республик, и как развал Союза тридцать лет назад повлиял и продолжает влиять на современные реалии? Ответы на эти вопросы давали видные государственные деятели, руководители политических партий и общественных организаций, социологи, политологи, историки и деятели культуры из бывших советских республик.

- Мы всегда говорим в последнее время о советской эпохе с сильной ностальгией, - рассказал помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. - По-человечески это понятно, потому что человеку свойственно помнить добро. Зло, несправедливость, «идеологический маразм», всяческую «кривду», которая нас, бывало, окружала в советские годы, — это мы забываем. Я думаю, что каждый согласится с тем, что это была первая масштабная попытка не на внутренне-духовном, а на государственно-цивилизационном уровне постараться построить общество на основе принципов добра и справедливости.

Форум продлился два дня, а завершился пленарным заседанием «Историческая Россия: от Российской Империи и Советского Союза к Российской Федерации», в которой отметились представители Донецкой и Луганской народных республик, Абхазии, российского правительства, а также послы иностранных государств. Журналист и государственный деятель Александр Малькевич отметил, что с молодежью, которая не испытывает тёплых чувств к советскому прошлому, нужно больше работать в культурной сфере, снимая фильмы, которые бы вдохновляли парней и девушек. Необходимо доносить до них понимание важности тех событий, которые происходили в ходе Великой Отечественной войны. Сегодняшние реалии стоит раскрывать с помощью всех возможных форм, ведь они напрямую формируют отношение граждан, являющихся будущим нашей страны.

- Мы говорили с молодежью о том, как для них рассказывать историю, как делать это интересно, увлекательно, - отметил Александр Малькевич. - У нас даже завязалась дискуссия с залом, потому что эта тема действительно болезненна для многих. Вот мы обсуждали фильмы, и я в любой аудитории рассказываю, что у нас уже восемь с половиной лет идет война в Донбассе, которую укрофашисты развязали против русских людей. За эти восемь с половиной лет вышло четыре фильма. Но «Ополченочка» снята в Луганске луганскими кинематографистами, «Донбасс. Окраина» — это единственный фильм по госзаказу. И два фильма сняты, как частный проект. Очень сильный, очень страшный фильм «Солнцепёк». И «Лучшие в аду». Но этого мало. За восемь с половиной лет — четыре фильма. Причем, надо говорить откровенно, два из них очень тяжелые, страшные. Но мы же должны молодежи рассказывать через формы массовой культуры, чтобы они это поняли, чтобы они это через себя пропустили и прочувствовали.

Оба частных проекта удалось снять благодаря петербургскому предпринимателю Евгению Пригожину. Именно по его инициативе в прошлом году появился «Солнцепёк», в котором мирные жители попадают под постоянные ракетные обстрелы 2014 года, когда украинские власти обрушили на Луганск всю имевшуюся у них артиллерию. И как бы главе семьи в фильме не хотелось держаться подальше от оружия, когда его жена и дочка оказываются в могиле, у него просто не остаётся другого выхода. «Лучшие в аду» появились уже этой осенью. В фильме две группы солдат отчаянно сражаются за несколько домов посреди разбомбленного городка. Военная драма оказалась настолько насыщенной экшеном, что зрителю просто некогда перевести дух. На таком уровне и в таком количестве боевые сцены в нашей стране раньше снимать просто не умели. Авторы постарались весь бой показать с обеих сторон, не делая выбора, кто плохой, а кто хороший. Кино в первую очередь рассказывает о том, что здесь схватились настоящие профессионалы, и никто из них не готов идти на попятную. А значит в живых останутся немногие. «Лучшие в аду» вышли в начале октября, и всего за месяц собрали более ста миллионов просмотров. Так что запрос общества на подобные картины высок как никогда, часть аудитории серьёзно пересмотрела свои взгляды после увиденного. Такая реакция только подтверждает точку зрения Малькевича о том, что с молодёжью необходимо разговаривать о происходящем в стране и в её окрестностях.

Организатором форума выступило Российское военно-историческое общество при поддержке Министерства Просвещения РФ.