В Челябинской области экс-начальница отделения почты получила условный срок за присвоение денег клиентов

В Челябинской области бывшую начальницу почтового отделения приговорили к году условно за присвоение денежных средств, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В июне женщина похитила свыше 155 тыс. рублей, которые получила от клиентов в качестве оплаты услуг.

Обвиняемая признала вину и частично возместила ущерб. Женщине запрещено занимать должности в государственных органах, органах местного самоуправления государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях и государственных компаниях сроком на 2 года.