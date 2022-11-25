В Мариуполе у здания администрации взорвался автомобиль, есть погибший

Взрыв автомобиля произошел в районе здания администрации Мариуполя, один человек погиб, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

Инцидент произошел в четверг вечером. "При проведении осмотра места происшествия обнаружены останки лица мужского пола", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Личность погибшего установлена, это 36-летний местный житель.

Ранее самодельное взрывное устройство сработало возле жилого дома в Мелитополе. Пострадал один человек, который вышел из подъезда в момент взрыва. Он был доставлен в реанимационное отделение городской больницы.