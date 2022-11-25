Федеральные автотрассы не будут полностью покрыты мобильной связью к 2024 году

Минцифры РФ сдвинуло сроки исполнения требования о покрытии мобильной связью российских федеральных автодорог. Теперь операторам ставится задача обеспечить покрытие к 2025 году, то есть на год позже запланированного, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

Тема крайне болезненна для операторов и до сих пор является яблоком раздора для двух ведомств – Минцирфы и Минэнерго. Телеком возмущается стоимостью подключения базовых станций вдоль трасс, энергетики сетуют, что подводить электричество к отдаленным трассам, которые не генерируют большого трафика, невыгодно.

По данным Роскомнадзора, на конец 2020 года полностью покрыты связью были 23 из 32 магистральных автодорог федерального значения. Наименьшее покрытие отмечалось на трассах в Сибири и Дальнем Востоке.

На покрытие мобильной связью федеральных автодорог нацпрограмма "Цифровая экономика РФ" предусматривает на 2018-2024 гг. 28 млрд руб.