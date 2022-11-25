Пермских животных перевезут в новый зоопарк в следующем году

Глава Перми Алексей Демкин во время прямого эфира сообщил, что животных из зоопарка на ул. Монастырской перевезут в новый зоопарк в следующем году, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы не можем сейчас совершить преступление и начать перемещать отличную, дорогую коллекцию животных в объект, который еще для этого не приспособлен и не прошел лицензирование. Есть полная уверенность в том, что в следующем году работы по строительству нового зоопарка будут закончены, и животные поедут на новое место обитания", - заявил Демкин.

Напомним, строительство зоопарка в микрорайоне Нагорный возобновили в начале этого года, после приостановки в 2019 г. из-за серьезных нарушений. Госстройнадзор не принял ряд объектов зоопарка, поэтому несколько строений демонтировали и возвели заново. Работы ведет новый подрядчик — ООО "Энергокомплекс".

В мае прошлого года власти Прикамья заключили с прошлым подрядчиком "РЖДстрой" мировое соглашение по делу о срыве строительства.