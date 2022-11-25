Мужчина, "заминировавший" аэропорт Екатеринбурга, оказался шизофреником

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело мужчины, заявившего о ложной угрозе в местном аэропорту. Его ждет принудительное лечение.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, в начале января этого года неизвестный записал и разместил в соцсети видео с критикой в адрес органов власти и заявил, что аэропорт Кольцово якобы заминирован. Сразу после этого сотрудниками транспортной полиции с участием взрывотехника и кинологической службы было осмотрено здание аэровокзала и территории аэропорта. Никаких взрывных устройств найдено не было.

Буквально в этот же день злоумышленник был установлен и задержан: им оказался 47-летний житель Свердловской области. Экспертиза показала, что записавший видео мужчина страдает хроническим психическим расстройством – шизофренией.

Сейчас уголовное дело направлено в Березовский городской суд. Он и решит вопрос о принудительной мере медицинского характера для лжеминера.