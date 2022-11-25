25 Ноября 2022
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Политика Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинске представили нового начальника управления юстиции по региону

Новым начальником управления юстиции по Челябинской области назначен Андрей Потапов. нового руководителя представил замминистра юстиции России Евгений Забарчук, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

Андрей Потапов служил в прокуратуре Свердловской области, затем занимал различные руководящие должности в прокуратуре Челябинской области и Генпрокуратуре РФ. В ноябре назначен начальником управления министерства юстиции РФ по Челябинской области.

Вице-губернатор Виктор Мамин отметил, что органы исполнительной власти окажут всестороннюю поддержку новому руководителю.

Теги: Андрей Потапов, назначение,



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