В Челябинске представили нового начальника управления юстиции по региону

Андрей Потапов служил в прокуратуре Свердловской области, затем занимал различные руководящие должности в прокуратуре Челябинской области и Генпрокуратуре РФ. В ноябре назначен начальником управления министерства юстиции РФ по Челябинской области.

Новым начальником управления юстиции по Челябинской области назначен Андрей Потапов. нового руководителя представил замминистра юстиции России Евгений Забарчук, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.





