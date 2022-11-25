25 Ноября 2022
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Политика В России
Фото: Накануне.ru

Песков прокомментировал заявления о якобы проблемах в отношениях с Казахстаном

В Кремле призвали не обращать внимания на мнения ряда экспертов о якобы проблемах в отношениях РФ и Казахстана.

У стран союзнический характер отношений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что это "максимально продвинутое партнерство, это и взаимовыгодный характер, это и отношения, основанные на принципах взаимного уважения, готовности учитывать озабоченности друг друга".

Песков также сообщил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в понедельник приедет в Москву с первым визитом после переизбрания. Глава республики проведет переговоры с Владимиром Путиным и подпишет документы, передает РИА Новости.

Теги: песков, казахстан, россия



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