В Челябинске будут судить мужчину, который украл у работодателя деньги и потратил их на аренду сауны

В Челябинске осудят жителя региона, похитившего 1,5 млн рублей у работодателя, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что в ноябре текущего года обвиняемый находился в гостях у своего работодателя. Мужчины распивали спиртное, когда собственник квартиры уснул, обвиняемый похитил у него из ящика стола денежные средства в размере 1,5 млн рублей.

После этого он уехал в Курган, где арендовал сауну и в течение трех дней потратил 721 тыс. рублей на алкоголь, продукты питания и развлечения.

Мужичина был задержан и заключен под стражу.