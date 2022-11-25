Жителя Челябинска осудят за ДТП, в котором погиб подросток

В Челябинске будут судить 18-летнего жителя за ДТП, в котором погиб подросток, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что в апреле обвиняемый находился вместе с друзьями на территории возле ТРК "Горки". Он демонстрировал недавно купленный ВАЗ-21074. Друг обвиняемого через открытое стекло водительской двери залез верхней частью тела в салон автомобиля и поджал ноги, чтобы они не волочились по дорожному покрытию, а обвиняемый начал движение на автомобиле, выполняя опасные маневры.

В результате 17-летний житель упал на асфальт и получил травму головы. Спустя две недели он умер в больнице.

Установлено, что обвиняемый не имел водительского удостоверения на право управления транспортными средствами и страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности, а автомобиль не прошел технический осмотр.