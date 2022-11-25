25 Ноября 2022
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Общество В России Северо-Кавказский ФО
Фото: Правительство ЯНАО

Экс-замглавы Минздрава Дагестана объявили в розыск из-за махинаций с аппаратами ИВЛ

Следователи объявили в розыск бывшего заместителя министра здравоохранения Дагестана по подозрению в махинациях при поставке аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает ГУМВД России по СКФО.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

По данным МВД, деньги выделялись на приобретение медицинского оборудования для Центра инфекционных болезней имени С.М. Магомедова в городе Махачкале. Контракт заключался в марте 2020 года - в преддверии пандемии COVID-19. Факт хищения был выявлен весной этого года.

В марте 2020 года чиновники республиканского минздрава заключили с предпринимателем контракт на поставку восьми аппаратов искусственной вентиляции легких на общую сумму 24 млн рублей. Под видом нового оборудования в медицинский центр в рамках госконтракта предпринимателем были поставлены аппараты искусственной вентиляции легких, не соответствующие требованиям спецификации и бывшие в употреблении. Кроме того, их закупочная цена была завышена почти в два раза.

По данным экспертизы, пять аппаратов ИВЛ требовали доукомплектования, два аппарата были полностью неисправны. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Как выяснило следствие, к махинациям причастен экс-замглавы Минздрава. По данным ведомства, он дал указание главному врачу больницы осуществить приемку аппаратов ИВЛ, будучи осведомленным о том, что данное учреждение не нуждается в оснащении аппаратами, а также что данные аппараты не отвечают требованиям технического задания госконтракта. После чего должностными лицами были подписаны акты приема-передачи и ввода в эксплуатацию оборудования. На основании этих документов минздрав Дагестана перевел на расчетный счет предпринимателя 24 миллиона рублей.

Теги: минздрав, дагестан, махинации, аппараты ивл



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