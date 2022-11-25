Неработающим пенсионерам с 1 января пенсию проиндексируют на 4,8%

Индексация пенсий неработающих пенсионеров с 1 января 2023 года составит 4,8%, сообщил глава Минтруда Антон Котяков. При этом индексировать пенсии работающих пенсионеров правительство недавно в очередной раз отказалось.

Котяков в ходе "парламентского диалога" в Совете Федерации напомнил, что в 2022 году "впервые по решению президента была промежуточная индексация пенсий с 1 июня на 10%".

"По итогам двухэтапной индексации, которая сейчас предусмотрена действующим законодательством, совокупный прирост пенсий по отношению к 1 января 2022 года составит 15,3%, если мы сопоставляем пенсии на 1 января 2022 года и на 1 января 2023 года", - приводит слова Котякова "Интерфакс".