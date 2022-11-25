25 Ноября 2022
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Суд отказался снять с Макаревича* статус иноагента

Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича* к Минюсту из-за его включения в реестр физических лиц - иностранных агентов. Об этом сообщили "Интерфаксу" в суде.

Напомним, музыкант был внесен в реестр физлиц-иноагентов 2 сентября. По данным министерства, лица из данного списка занимаются политической деятельностью, получая при этом финансирование с Украины. Макаревич попросил суд признать незаконным соответствующее решение Минюста.

* Внесен Минюстом России в список физических лиц, выполняющих функции иноагента

Теги: андрей макаревич, иноагент, суд



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