В Челябинской области до конца 2023 года откроют шесть центров онкологической помощи

В Челябинской области до конца 2023 года создадут сеть центров амбулаторной онкологической помощи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава.

В регионе откроют 16 центров. Сейчас работают десять. В декабре откроют еще два - в Копейске и Магнитогорске. В следующем году центры появятся в Аше, Кыштыме, Троицке и Металлургическом районе Челябинска.

В каждом центре пациенты проходят полную диагностику от подозрения на новообразование до окончательного и точного диагноза или его опровержения. В арсенале врачей 30 различных видов исследований: от рентгенографии и УЗИ до биопсии всех видов. От начала исследования до конечного результата - две недели. При подтверждении онкологического диагноза пациента направляют в онкологический диспансер. также в центрах проводят химиотерапию для онкобольных