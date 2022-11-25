В Верхотурье при поддержке Фонда святой Екатерины капитально ремонтируют Крестовоздвиженский храм

В Верхотурье приступили к новому этапу реставрационных работ. В Свято-Николаевском мужском монастыре в ноябре начали ремонт внутренних помещений Крестовоздвиженского храма. Объем работ значительный, включающий реконструкцию подвальных помещений и замену инженерных систем. Инженерные системы в Крестовоздвиженском соборе не меняли более двадцати лет. Необходимость капитального ремонта очевидна, замена на современные системы позволит храму оставаться открытым для посещения круглый год.

«Потребность в реконструкции появилась в связи с аварийным состоянием подвальных помещений собора. Благодаря поддержке правительства Свердловской области и Фонда святой Екатерины нам удалось вовремя произвести необходимую замену систем», — отмечает игумен Иероним, настоятель Свято-Николаевского мужского монастыря.

Что касается ремонта подвальных помещений, то он необходим прежде всего с учетом того, что подвальные помещения чрезвычайно важны для храма. Здесь находится оборудование, обеспечивающее здание светом и теплом.

В Крестовоздвиженском соборе уже поставили новые окна и батареи, продолжается отладка электрики, облицовка стен и обновление лестничных маршей. Все работы ремонтниками приходится вести аккуратно и крайне внимательно, так как ремонт ведется на уникальном историческом объекте.

«Крестовоздвиженский собор — сложное архитектурное строение, и стандартная реконструкция не подходит под его полукруглые своды. Кроме того, храм находится рядом с водой и имеет особую канализацию с колодцами в подвале, которую необходимо сохранить», — объясняет Дмитрий Семенов, прораб Свято-Николаевского мужского монастыря.

Реставрация Свято-Николаевского мужского монастыря — это реальный пример частно-государственной инициативы по сохранению культурного наследия России. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе фонда святой Екатерины, по инициативе фонда в отремонтированных помещениях будет создан музей. Фонд окажет помощь в превращении отремонтированного цоколя Крестовоздвиженского храма в музей.

Важно отметить, что Свято-Николаевский мужской монастырь хранит множество артефактов, рассказывающих об истории и духовном становлении Верхотурья. Сейчас часть экспонатов представлена в самом храме, а другая законсервирована в ожидании будущего музея. Экспозиция будет выполнена по проекту, разработанному специально для отремонтированного помещения.

Окончание ремонтных работ в Крестовоздвиженском храме планируется в феврале-марте 2023 года.