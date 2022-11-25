25 Ноября 2022
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинске ККС рассмотрит вопрос о прекращении полномочий председателя Центрального районного суда

Квалификационная коллегия судей Челябинской области сегодня рассмотрит вопрос о прекращении полномочий председателя Центрального районного суда Челябинска Рамзии Лутфуллоевой. Об этом говорится в повестке заседания ККС, передает корреспондент Накануне.RU.

"Рассмотрение заявления Лутфуллоевой Рамзии Рифовны о прекращении полномочий судьи, председателя Центрального районного суда Челябинска по подп. 1 п. 1 ст. 14 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации" 14 декабря 2022 года", - говорится в сообщении.

Напомним, в апреле 2019 года после жалоб подчиненных Квалификационная коллегия судей Челябинской области прекратила полномочия председателя Центрального райсуда Рамзии Лутфуллоевой. Жалобы на Рамзию Лутфуллоеву стали поступать после ее решения занять вышестоящую должность. Председатель суда обжаловала это решение в ВККС РФ, которая отменила решение Квалификационной коллегии судей Челябинской области.

В 2022 году ВККС РФ не стала рекомендовать Лутфуллоеву на должность судьи Седьмого кассационного суда. Верховный суд РФ отказал председателю Центрального районного суда Челябинска Рамзие Лутфуллоевой в удовлетворении иска об оспаривании решения ВККС РФ об отказе в рекомендации кандидатом на должность судьи.

Теги: суд, ККС,



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