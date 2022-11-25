Парламенты Молдавии, Румынии и Ирландии признали "геноцидом" голод 1932-1933 гг. в УССР

Парламенты Молдавии, Румынии и Ирландии в один день приняли антироссийские резолюции о признании голода 1932-1933 гг. в УССР "геноцидом украинского народа".

В молдавском документе говорится, что большевики якобы специально организовали голод как метод уничтожения крестьянства - "основы украинского народа". Также отмечается, что "эта массовая трагедия равным образом затронула и Приднестровье, так как бывшая МАССР административно входила в состав Украинской ССР, а также южные регионы России, Северного Кавказа, Казахстана".

Как можно заметить, резолюция противоречит сама себе, поскольку голод был во многих регионах и не был специально организован по этническому признаку. Но далее снова говорится, что это будто бы был "акт преднамеренного геноцида против украинского народа".

За декларацию проголосовали 54 депутата правящей партии. Депутаты от оппозиции, которые предлагали снять вопрос, отказались голосовать. Они заявили, что тем самым власти пытаются отвлечь внимание граждан от скандала с обнародованием частных переписок членов правительства.

"Как могут отвлекают внимание народа от схем, грабежа и нищеты населения", - написал депутат Богдан Цырдя.

В парламенте Румынии произошло то же самое. Вероятно, акция была синхронизирована.

Еще одной страной, совершившей этот антироссийский акт, стала Ирландия. Киевский режим выразил благодарность трем странам.

Всего 22 страны в мире признали изобретенную в Киеве антисовесткую и русофобскую идеологему "голодомора". Она была взята на вооружение Киевом и официально введена при Викторе Ющенко, вскоре после переворота 2004 г.