25 Ноября 2022
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Происшествия Челябинская область
Фото:Накануне.RU

В Челябинской области спасатели эвакуировали из леса заблудившихся в метель охотников

В Челябинской области во время метели заблудилась группа охотников. У них сломался автомобиль, и они остались в лесу, сообщили Накануне.RU в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.

Мужчины ехали на автомобиле в темноте между поселком Ольховка и станцией Тумак по бездорожью. УАЗ сломался, и пятеро охотников остались замерзать посреди леса. Поиск осложнял сильный снегопад и метель.

Мужчины передали свои координаты и по ним был организован поиск. В 22 часа сломанный автомобиль и мужчин обнаружили, и эвакуировали в Варну. Медицинская помощь пострадавшим не потребовалась.

Теги: охотник, спасатели, лес, метель,



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