В Челябинской области спасатели эвакуировали из леса заблудившихся в метель охотников

В Челябинской области во время метели заблудилась группа охотников. У них сломался автомобиль, и они остались в лесу, сообщили Накануне.RU в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.

Мужчины ехали на автомобиле в темноте между поселком Ольховка и станцией Тумак по бездорожью. УАЗ сломался, и пятеро охотников остались замерзать посреди леса. Поиск осложнял сильный снегопад и метель.

Мужчины передали свои координаты и по ним был организован поиск. В 22 часа сломанный автомобиль и мужчин обнаружили, и эвакуировали в Варну. Медицинская помощь пострадавшим не потребовалась.