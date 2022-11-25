25 Ноября 2022
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Общество В России
Фото: kremlin.ru

Путин не будет встречаться с российскими военными

Президент России Владимир Путин "пока не планирует проводить отдельную встречу с российскими военнослужащими", передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Сегодня – в преддверии Дня матери – Путин собирается встретиться с матерями военных – мобилизованных, добровольцев, контрактников и кадровых военных, - дети которых служат в армии и находятся в зоне СВО (или готовятся к отправке туда).

Ранее "Ветераны России" обратились к Путину с просьбой встретиться с боевыми окопными командирами добровольческих подразделений и с кадровыми командирами СВО. Встречу они предлагали приурочить ко дню Героев Отечества, который отмечают 9 декабря.

Теги: владимир путин, встреча, военные, сво



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