25 Ноября 2022
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Общество В России
Фото: Кинопоиск.Ру

У сериала "Монастырь" с Анастасией Ивлеевой отозвали прокатное удостоверение из-за "оскорбления чувств верующих"

Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение у сериала "Монастырь". Проект создан кинокомпанией "Лунапарк", две серии доступны на платформе "Кинопоиск", в главных ролях задействованы Анастасия Ивлеева и Филипп Янковский.

"Решение принято на основании подпункта "ж" пункта 18 Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм. Речь идет об оскорблении религиозных чувств верующих", - цитирует РБК представителя министерства.

В ведомстве отметили, что сериал посмотрели в Русской православной церкви и пришли к выводу, что "сценарий дает искаженное представление о монашеской жизни в женских обителях РПЦ, соответственно формирует неверное представления о русском православии".

Ранее "Кинопоиск" сообщал, что за первые сутки проката сериал посмотрело более 250 тыс. зрителей – это рекордный показатель за всю историю платформы.

По сюжету Мария, которую играет Анастасия Ивлеева, скрывается от бандитов в православном монастыре на севере России.

Режиссером выступил Александр Молочников. Ранее его отстранили от работы над постановками в Большом театре. Депутаты Госдумы требовали его увольнения из-за антивоенной позиции режиссера.

Теги: монастырь, рпц, анастасия ивлеева, кинопоиск, прокатное удостоверение, оскорбление чувств верующих



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