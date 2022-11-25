В Челябинской области аудиторы проверят расходование средств на развитие сельского хозяйства

Аудиторы проведут проверку выполнения министерством условий предоставления субсидий и достижения целевых показателей госпрограммы, достоверности и полноты документов, представленных для получения субсидии.

Контрольные мероприятия пройдут в региональном минсельхозе. Также выборочно проверят получателей субсидий.

Контрольно-счетная палата Челябинской области проведет проверку расходования средств, предоставленных сельхозтоваропроизводителям области в рамках госпрограммы "Развитие сельского хозяйства", сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.





