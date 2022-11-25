В Екатеринбурге столкнулись троллейбус и автобус: пострадала школьница

В Екатеринбурге произошло ДТП с участием общественного транспорта. Пострадала школьница.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, авария случилась вечером 24 ноября на улице Щербакова: по предварительной информации, водитель троллейбуса врезался в стоящий на остановке автобус ПАЗ. В результате пострадала несовершеннолетняя пассажирка автобуса – 16-летняя девочка. С различными травмами школьница была доставлена в больницу.

Инспекторы установили, что девочка находилась на заднем пассажирском сидении. При столкновении транспортных средств она ударилась о спинку автобуса.

Как выяснили в ГИБДД, за рулем троллейбуса был 35-летний мужчина со стажем вождения пять лет. Сам водитель пояснил полицейским, что, подъезжая к остановке общественного транспорта, начал останавливаться, но троллейбус занесло. В результате и произошло столкновение со стоящим автобусом.

Специалисты провели замеры, составили процессуальные документы и опросили участников аварии. Точные обстоятельства инцидента сейчас устанавливаются.