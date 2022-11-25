В Екатеринбурге столкнулись троллейбус и автобус: пострадала школьница

25 Ноября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу: Российские войска покидают Херсон

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Свердловская область
Фото: Отделение пропаганды Госавтоинспекции УМВД России по г. Екатеринбургу

В Екатеринбурге столкнулись троллейбус и автобус: пострадала школьница

В Екатеринбурге произошло ДТП с участием общественного транспорта. Пострадала школьница.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, авария случилась вечером 24 ноября на улице Щербакова: по предварительной информации, водитель троллейбуса врезался в стоящий на остановке автобус ПАЗ. В результате пострадала несовершеннолетняя пассажирка автобуса – 16-летняя девочка. С различными травмами школьница была доставлена в больницу.

Инспекторы установили, что девочка находилась на заднем пассажирском сидении. При столкновении транспортных средств она ударилась о спинку автобуса.

Столкновение автобуса и троллейбуса в Екатеринбурге(2022)|Фото: Отделение пропаганды Госавтоинспекции УМВД России по г. Екатеринбургу

Как выяснили в ГИБДД, за рулем троллейбуса был 35-летний мужчина со стажем вождения пять лет. Сам водитель пояснил полицейским, что, подъезжая к остановке общественного транспорта, начал останавливаться, но троллейбус занесло. В результате и произошло столкновение со стоящим автобусом.

Специалисты провели замеры, составили процессуальные документы и опросили участников аварии. Точные обстоятельства инцидента сейчас устанавливаются.

Столкновение автобуса и троллейбуса в Екатеринбурге(2022)|Фото: Отделение пропаганды Госавтоинспекции УМВД России по г. Екатеринбургу

Теги: троллейбус, автобус, ДТП, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети