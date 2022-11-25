25 Ноября 2022
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Происшествия Новосибирская область
Фото: Накануне.RU

Житель Новосибирска получил серьезный срок за финансирование терроризма

Житель Новосибирска приговорен к 14 годам колонии строгого режима за финансирование запрещенной в России международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад".

"Общая сумма переведенных членам террористических структур средств составила более 2,4 млн руб. Первым Восточным окружным военным судом (обвиняемый) признан виновным в содействии террористической деятельности, финансировании терроризма и приговорен к 14 годам лишения свободы в колонии строго режима, с отбыванием части наказания в тюрьме сроком на пять лет", - сообщили ТАСС в управлении ФСБ по Новосибирской области.

Уголовное дело было возбуждено и расследовано следственным отделом регионального управления ФСБ по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности, финансирование терроризма"). Уточняется, что злоумышленник – иностранец. Он собирал средства на свою банковскую карту, а затем переводил за рубеж лицам, находящимся в розыске за совершение террористических преступлений.

Теги: Новосибирск, финансирование терроризма



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