"Черная пятница": "Яндекс" проверяет скидки в поиске по товарам

"Яндекс" приступил к проверке скидки в поиске по товарам.

Покупатели увидят информацию о скидке, только если стоимость оказалась снижена и перед этим не поднималась, сообщает пресс-служба компании. Магазины могут передавать "Яндексу" данные о скидках, чтобы они появились в поиске по товарам. После этого данные проверяет специальный алгоритм, который анализирует стоимость товаров магазина за последние два месяца.

Если продавец не завышал цены перед распродажей, чтобы скидка казалась больше, она появится в карточке товара. Рядом с каждой скидкой будет указано, что она прошла проверку, а также, на сколько процентов снизилась стоимость товара.

В поиске всех товаров появится фильтр "Проверенные скидки".