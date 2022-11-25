Госдума предложила увеличить до 30 тысяч рублей единовременное пособие при рождении ребенка

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР разработали и направили на отзыв кабмина проект закона об увеличении размера единовременного пособия при рождении ребенка до 30 тыс. руб.

Об этом говорится на странице в Telegram замглавы фракции Ярослава Нилова. Согласно документу, предлагается внести изменения в закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", после чего "размер единовременного пособия при рождении ребенка повышается до 30 тыс. рублей".

Отмечается, что сегодня размер единовременного пособия "при рождении ребенка с учетом проведенных индексаций составляет 20 472 рубля 77 копеек".

"В нынешних крайне сложных экономических условиях крайне важно оказывать поддержку семьям с детьми. Единовременное пособие при рождении ребенка является одним из элементов в комплексе мер, направленных на поддержку семей", - следует из пояснительной записке к законопроекту.