25 Ноября 2022
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Депутаты Госдумы отдадут бонусные мили беженцам

Госдума договорилась с "Аэрофлотом" о взаимодействии для помощи беженцам и военным.

Соответствующее письмо было разослано депутатам. В нем говорится, что акция проводится для "поддержки беженцев и российских военнослужащих в зоне проведения военной спецоперации". Ее суть – использование миль, накопленных депутатами в ходе авиаперелетов по программе "Аэрофлот-бонус", в гуманитарных целях на нужды Донбасса. Отмечается, что инициатива поддержана председателем Госдумы и фракциями.

На счете уполномоченного депутата "на основании личных заявлений депутатов будут аккумулироваться мили за перелеты". По мере пополнения бонусного счета уполномоченный член фракции связывается с департаментом "Аэрофлот-бонус" и определяет товары в соответствии с каталогом, представленным "Аэрофлотом", после чего осуществляется отправка гуманитарной помощи в регионы Донбасса.

Как сообщил главный редактор отраслевого агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев, если речь идет о том, чтобы доставить беженцев к местам временного проживания или отвезти бойцов, которые получили увольнение, к месту жительства, то мили, накопленные в бонусной программе, позволяют сократить расходы на перелет.

"Этой акцией депутаты показывают, что готовы отказаться от различных привилегий и бонусов в пользу нуждающихся граждан", – считает доцент Финансового университета Александр Немцев, сообщают "Ведомости".

Теги: беженцы, Госдума, бонусные мили, Аэрофлот



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