25 Ноября 2022
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Предложено субсидировать зарплаты работников ОПК при переезде из регионов

Министерство труда России предложило оказывать финансовую поддержку работодателю на выплату заработной платы сотрудникам, которые переезжают из других регионов для трудоустройства в организациях оборонно-промышленного комплекса.

Размер компенсации - 262 тыс. 188 руб. на одного человека в год, говорится в поправках в проект постановления правительства о господдержке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве безработных граждан. Выплаты будут осуществляться ежеквартально по 65 тыс. 547 руб. по факту отработанного времени.

Из пояснительной записки следует, что это "значительно сокращает риск злоупотребления со стороны граждан". Первые средства на компенсацию поступят в следующем году.

По данным на конец октября потребность предприятий оборонно-промышленного комплекса в работниках составляла 3 тыс. 814 человек. Общий объем необходимых средств на привлечение составит около 1 млрд руб., сообщают "Ведомости".

Теги: ОПК, Минтруд



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