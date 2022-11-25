В Госдуму внесены законопроекты о стерилизации, чипировании и отстреле животных

На рассмотрение депутатов Госдумы внесены поправки к законодательству об ответственном обращении с животными.

Они обяжут россиян стерилизовать и чипировать домашних питомцев. Бродячих животных за пределами муниципалитетов предложено приравнять к диким, что позволит их отстреливать.

По словам авторов инициативы, в настоящее время действующие нормы позволяют только отлавливать, стерилизовать и выпускать животных обратно, но средств на выполнение этих программ не хватает. Зоозащитники говорят, что принятие поправок не приведет к декларируемым целям, но может вызвать общественное неприятие.

Эксперты выразили сомнение, что исполнение предполагаемых требований кто-либо сможет проконтролировать, сообщает "Коммерсант".

Напомним, в России могут ввести новое наказание за нарушение правил выгула опасных пород собак. В случае если на животных не будет поводка и ошейника, владельцам придется заплатить штраф от 1 до 3 тыс. руб.