24 Ноября 2022
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Армия и ВПК В России
Фото: 1 канал

Путин настоял на обратной связи с производителями военной продукции и солдатами

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости налаживания обратной связи с производителями военной продукции и теми, кто ею пользуется. Как пояснил глава государства на заседании Координационного совета при правительстве РФ, это поспособствует своевременному внесению корректировок.

"Важна, и я говорил об этом еще на прежней нашей встрече, обратная связь. Я знаю, что представители КБ, научных организаций и тем более промышленных предприятий работают с теми, кто использует эту специальную продукцию", - заявил президент.

При этом, по его словам, каких-то экстраординарных мер для обеспечения военнослужащих всем необходимым не требуется. Достаточно будет только скоординировать работу с количеством и сроком поставок военной продукции.

"Мы договорились, и нет в этом необходимости - вводить какие-то экстраординарные меры. Этого ничего не нужно делать. Но наладить четкую, качественную, хорошо скоординированную работу нужно. Это вообще полезно, ну а в данной ситуации просто необходимо, чтобы своевременно обеспечивать в том числе наши Вооруженные силы всем необходимым в ходе специальной военной операции", - добавил Путин.

Теги: обратная связь, военная продукция, производитель, военный, Путин



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