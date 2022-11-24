Трое убитых и один пострадавший. Следователи возбудили дело о стрельбе в Крымске

В СК РФ возбудили уголовное дело после стрельбы в Крымске на Кубани. Сегодня мужчина открыл огонь прямо на улице и застрелил трех человек, после чего попытался убить и четвертого.

Как сообщает пресс-служба СК РФ по Краснодарскому краю, уголовное дело возбуждено по ст. 105 УК РФ из-за убийства троих и покушения на убийство еще одного человека.

По предварительным данным, 66-летний местный житель открыл огонь по своим знакомым 1983 и 1969 годов рождения из личной неприязни. Затем он выстрелил в еще одного мужчину, личность которого устанавливается. Все трое скончались на месте. Еще один 61-летний местный житель был ранен и госпитализирован. Не дожидаясь дальнейшего развития событий, злоумышленник свел счеты с жизнью.

Расследование уголовного дела продолжается.