24 Ноября 2022
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Происшествия Краснодарский край
Фото: ГУ МВД РФ по Свердловской области

Трое убитых и один пострадавший. Следователи возбудили дело о стрельбе в Крымске

В СК РФ возбудили уголовное дело после стрельбы в Крымске на Кубани. Сегодня мужчина открыл огонь прямо на улице и застрелил трех человек, после чего попытался убить и четвертого.

Как сообщает пресс-служба СК РФ по Краснодарскому краю, уголовное дело возбуждено по ст. 105 УК РФ из-за убийства троих и покушения на убийство еще одного человека.

По предварительным данным, 66-летний местный житель открыл огонь по своим знакомым  1983 и 1969 годов рождения из личной неприязни. Затем он выстрелил в еще одного мужчину, личность которого устанавливается. Все трое скончались на месте. Еще один 61-летний местный житель был ранен и госпитализирован. Не дожидаясь дальнейшего развития событий, злоумышленник свел счеты с жизнью.

Расследование уголовного дела продолжается.

Теги: стрельба, Крымск, Кубань, уголовное дело, СК



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