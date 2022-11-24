Экс-председателя правления банка "Метрополь" арестовали

Экс-председателя правления банка "Метрополь" Дениса Долотова арестовали по делу о присвоении и растрате. Как сообщает пресс-служба Басманного суда Москвы, Долотов пробудет под стражей до 15 января следующего года.

По данным Интерфакс, речь идет "о многомиллионной сумме растраты". Фигуранту дела вменяют ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата), за что ему грозит до 10 лет колонии.

Напомним, что банк "Метрополь" был признан банкротом в феврале 2017 года. С соответствующим иском в декабре 2016 года в суд обратился Центробанк РФ.