24 Ноября 2022
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Спецоперация и COVID-19. Туроператоры рассказали, сколько задолжали россиянам за сорванные отпуска

В ассоциации туроператоров заявили, что сумма долга перед россиянами из-за несостоявшихся отпусков составляет 2-3 млрд рублей. Учитывались только путешествия, сорванные из-за пандемии коронавируса и спецоперации, сообщает РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора АТОР Майю Ломидзе.

"Это оставшиеся долги в совокупности за 2020, 2021 и 2022 годы. Очень хотелось, чтобы туроператорам помогли их закрыть. Сумма кажется небольшой, но в контексте происходящей ситуации она тяжелая", - пояснила Ломидзе.

В Минэкономразвития добавили, что уже прорабатывают с туроператорами возможные варианты по компенсации обязательств.

Напомним, что еще в октябре сумма долга перед клиентами туроператоров составляла до 10 млрд рублей. По словам бывшего главы Ростуризма Зарины Догузовой, на тот момент долг уже был сокращен в 4 раза.

Теги: коронавирус, спецоперация, туроператор, долг



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