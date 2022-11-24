Спецоперация и COVID-19. Туроператоры рассказали, сколько задолжали россиянам за сорванные отпуска

В ассоциации туроператоров заявили, что сумма долга перед россиянами из-за несостоявшихся отпусков составляет 2-3 млрд рублей. Учитывались только путешествия, сорванные из-за пандемии коронавируса и спецоперации, сообщает РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора АТОР Майю Ломидзе.

"Это оставшиеся долги в совокупности за 2020, 2021 и 2022 годы. Очень хотелось, чтобы туроператорам помогли их закрыть. Сумма кажется небольшой, но в контексте происходящей ситуации она тяжелая", - пояснила Ломидзе.

В Минэкономразвития добавили, что уже прорабатывают с туроператорами возможные варианты по компенсации обязательств.

Напомним, что еще в октябре сумма долга перед клиентами туроператоров составляла до 10 млрд рублей. По словам бывшего главы Ростуризма Зарины Догузовой, на тот момент долг уже был сокращен в 4 раза.