Челябинская область не будет привлекать коммерческие займы для погашения дефицита бюджета

Дефицит бюджета Челябинской области на 2022 год сократился почти на 9,4 млрд рублей за счет поступления допдоходов. Коммерческие займы на его погашение не потребуются, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минфина.

Бюджет региона пополнился на 722 млн рублей за счет безвозмездной помощи со стороны РФ. Средства в размере 507,2 млн рублей дополнительно направят на ежемесячные выплаты для детей от трех до семи лет, еще 163 млн рублей – на ежемесячную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком трех лет. Остальные средства пойдут на возмещение расходов области в связи с приемом граждан, вынужденно покинувших зону проведения СВО, а также другие социально значимые траты области.

В связи с уточнением прогноза поступлений собственных доходов предусматривается уменьшение планового дефицита бюджета на 9 млрд 374,4 млн рублей. В результате он составит 54 млрд 848,6 млн рублей. дефицит будет покрыт остатками средств областного бюджета, а также льготными инфраструктурными кредитами из федерального бюджета.